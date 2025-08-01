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قتيل ومصابون في حفل لمحمد رمضان!

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
قتيل ومصابون في حفل لمحمد رمضان!
المواطن - فريق التحرير

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سقطت ألعاب نارية على الجمهور خلال حفل للفنان المصري محمد رمضان بمنطقة بورتو في الساحل الشمالي، الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف هرعت على الفور إلى مكان الحفل لنقل المصابين إلى المستشفيات.

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كما أضاف الشهود أن محمد رمضان أنهى الحفل وطلب من الجمهور مغادرة المكان من دون إحداث تكدس حتى لا يتسبب ذلك في سقوط إصابات ووفيات جديدة.

ووفق المعلومات، فقد تبين حدوث انفجار في أحد أجهزة الأمان الخاصة بالألعاب النارية، بحسب العربية.

يشار إلى أن عدداً ضخماً حضر الحفل الغنائي بمنتجع بورتو غولف مارينا. وقد قدم الفنان مجموعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

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