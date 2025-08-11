قصف إسرائيلي يستهدف خيمة صحافيين في غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، خيمة للصحافيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وذكرت مراسلة “العربية/الحدث”، أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي لخيمة صحافيين في غزة ارتفع إلى 7 قتلى.

فيما أقر الجيش الإسرائيلي بقتل الصحافي أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة اليوم، متهماً إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرة إسرائيلية قصفت خيمة للصحافيين أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 صحافيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن القتلى الذين سقطوا اليوم يرفع إجمالي عدد القتلى من الصحافيين في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب على القطاع إلى 237.

ووفقاً لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، قُتل خلال 20 شهراً من الحرب نحو 200 صحافي، بينهم 45 على الأقل أثناء أداء مهامهم.

وتتهم المنظمة إسرائيل بفرض “حصار إعلامي” على غزة عبر منع دخول الصحافيين الأجانب، وفرض رقابة صارمة على المعلومات.