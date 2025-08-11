قصف إسرائيلي يستهدف خيمة صحافيين في غزة ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟ وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في البنك الإسلامي موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
استهدف الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، خيمة للصحافيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.
وذكرت مراسلة “العربية/الحدث”، أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي لخيمة صحافيين في غزة ارتفع إلى 7 قتلى.
فيما أقر الجيش الإسرائيلي بقتل الصحافي أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة اليوم، متهماً إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرة إسرائيلية قصفت خيمة للصحافيين أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 4 صحافيين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن القتلى الذين سقطوا اليوم يرفع إجمالي عدد القتلى من الصحافيين في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب على القطاع إلى 237.
ووفقاً لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، قُتل خلال 20 شهراً من الحرب نحو 200 صحافي، بينهم 45 على الأقل أثناء أداء مهامهم.
وتتهم المنظمة إسرائيل بفرض “حصار إعلامي” على غزة عبر منع دخول الصحافيين الأجانب، وفرض رقابة صارمة على المعلومات.