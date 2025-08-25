Icon

Icon أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات  Icon القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في جازان Icon جامعة الأميرة نورة تُطلق 3 برامج أكاديمية مستحدثة للدراسات العليا Icon ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك Icon السعودية تُدين استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة Icon عقول سعودية تطور مشروعات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمختبرات كاكست Icon القبض على شخصين لترويجهما 43 كيلو قات في فيفاء Icon 5 أبواب رئيسة في المسجد الحرام تسهّل دخول وخروج ضيوف الرحمن Icon 5 ركائز و14 هدفًا.. التخصصات الصحية تعلن تفاصيل إستراتيجيتها الجديدة 2025 – 2030 Icon

قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون
المواطن - واس

استقبل “قطار الرياض”، الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الراكب رقم (100 مليون) خلال أقل من (9 أشهر) من انطلاق المشروع في مطلع ديسمبر 2024م، وبلغ عدد مستخدمي الخط الأزرق على محور طريق العليا نحو 46,500,000 راكب من مستخدمي قطار الرياض منذ افتتاحه، يليه مستخدمو الخط الأحمر على طريق الملك عبدالله بـ17 مليون راكب، ثم الخط البرتقالي على محور طريق المدينة المنورة بـ12 مليون راكب، في حين بلغ عدد مستخدمي الخطوط الثلاثة الأخرى 24,500,000 راكب، وتجاوزت نسبة الانتظام في التشغيل (99,78%) منذ بداية تشغيله.

وشهدت محطات (قصر الحكم) و(المركز المالي) و(stc) الرئيسة، إضافة إلى محطة (المتحف الوطني) أكبر عدد من مستخدمي قطار الرياض بنسبة تجاوزت 29٪؛ لكون هذه المحطات تحويلية بين أكثر من خط من خطوط قطار الرياض، وتتكامل خدمات قطار الرياض مع شبكة واسعة من الحافلات والحافلات تحت الطلب، إضافة إلى مواقف النقل العام التي تتيح للركاب تجربة سلسة تبدأ من لحظة مغادرتهم منازلهم حتى وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

وتعزز هذه المنظومة المتكاملة سهولة التنقل داخل المدينة، وتوفر خيارات متعددة تلبِّي احتياجات السكان والزوار على حد سواء، بما يرسخ دور النقل العام؛ بوصفه خيارًا حضريًّا عصريًّا ومستدامًا.

