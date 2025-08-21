قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة

توقعت هيئة إدارة قناة بنما أن يصل حجم عائدات الممر المائي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، حوالي 5.2 مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أكتوبر وتنتهي في سبتمبر، بتراجع بنسبة 7.4 % مقارنة بالسنة المالية الحالية (نحو 5.6 مليارات دولار).

وأوضحت الهيئة المشرفة على القناة البنمية، التي تستحوذ على حوالي 6 % من مبادلات التجارة العالمية، أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع عدد السفن التي تعبر الممر المائي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

وقال مدير القناة، ريكاورتي فاسكيز: “إنه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2026 انخفاضًا في عدد عمليات عبور السفن يتراوح بين (1.100) و(1.200) سفينة، بسبب الوضع الاقتصادي العالمي الراهن”.

ورغم هذا التراجع المرتقب في العائدات، من المنتظر أن ترتفع مساهمات القناة في خزينة الدولة إلى 3.19 مليارات دولار، بزيادة بواقع 14.5 % مقارنة بالسنة المالية 2025.

وتعد قناة بنما ممرًا حيويًا بالنسبة لما لا يقل عن 140 طريقًا بحريًا عالميًا، وتربط بين أزيد من 1.700 ميناء يقع بـ 160 بلدًا عبر العالم.