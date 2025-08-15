قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الذهب يتجه لهبوط أسبوعي ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
أكد مدير قناة بنما ريكارتي فاسكيز أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عشرات الدول لم تؤثر حتى الآن على حركة عبور سفن شحن الحاويات.
وتوقع محللون أن تؤدي هذه السياسة إلى إبطاء حركة المرور في قناة بنما التي يمر عبرها نحو 5% من إجمالي حركة الشحن العالمية.
وقال فاسكيز: إن نتائج هذه السنة المالية ستكون متوافقة مع توقعاتنا من حيث الإيرادات والبضائع، لكن من المحتمل أن ينخفض حجم صادرات البضائع مع مرور الوقت نتيجة للرسوم الجمركية”.
وتوقعت سلطة قناة بنما تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 5.6 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 12.7% عن رقم العام الماضي.
كما توقعت عبور 13.900 سفينة للقناة تحمل 520 مليون طن من البضائع خلال الفترة نفسها.
وتخدم القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومترًا وتربط المحيطين الأطلسي والهادئ، أكثر من 1.900 ميناء في 170 دولة، وتوفر للصين واليابان وكوريا الجنوبية وصولًا أكبر إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.