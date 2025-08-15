Icon

قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا Icon نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 Icon المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن Icon إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة Icon قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن Icon استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة Icon الذهب يتجه لهبوط أسبوعي Icon ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق  Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكد مدير قناة بنما ريكارتي فاسكيز أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عشرات الدول لم تؤثر حتى الآن على حركة عبور سفن شحن الحاويات.
وتوقع محللون أن تؤدي هذه السياسة إلى إبطاء حركة المرور في قناة بنما التي يمر عبرها نحو 5% من إجمالي حركة الشحن العالمية.
وقال فاسكيز: إن نتائج هذه السنة المالية ستكون متوافقة مع توقعاتنا من حيث الإيرادات والبضائع، لكن من المحتمل أن ينخفض حجم صادرات البضائع مع مرور الوقت نتيجة للرسوم الجمركية”.
وتوقعت سلطة قناة بنما تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 5.6 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 12.7% عن رقم العام الماضي.
كما توقعت عبور 13.900 سفينة للقناة تحمل 520 مليون طن من البضائع خلال الفترة نفسها.
وتخدم القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومترًا وتربط المحيطين الأطلسي والهادئ، أكثر من 1.900 ميناء في 170 دولة، وتوفر للصين واليابان وكوريا الجنوبية وصولًا أكبر إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

قد يهمّك أيضاً
ملاحقة السفن الإيرانية في ممر مائي حيوي

ملاحقة السفن الإيرانية في ممر مائي حيوي

بنما تنفي إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من رسوم عبور قناتها

بنما تنفي إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من رسوم عبور قناتها

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد