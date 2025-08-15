قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن

أكد مدير قناة بنما ريكارتي فاسكيز أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عشرات الدول لم تؤثر حتى الآن على حركة عبور سفن شحن الحاويات.

وتوقع محللون أن تؤدي هذه السياسة إلى إبطاء حركة المرور في قناة بنما التي يمر عبرها نحو 5% من إجمالي حركة الشحن العالمية.

وقال فاسكيز: إن نتائج هذه السنة المالية ستكون متوافقة مع توقعاتنا من حيث الإيرادات والبضائع، لكن من المحتمل أن ينخفض حجم صادرات البضائع مع مرور الوقت نتيجة للرسوم الجمركية”.

وتوقعت سلطة قناة بنما تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 5.6 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 12.7% عن رقم العام الماضي.

كما توقعت عبور 13.900 سفينة للقناة تحمل 520 مليون طن من البضائع خلال الفترة نفسها.

وتخدم القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومترًا وتربط المحيطين الأطلسي والهادئ، أكثر من 1.900 ميناء في 170 دولة، وتوفر للصين واليابان وكوريا الجنوبية وصولًا أكبر إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.