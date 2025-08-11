Icon

تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل  Icon ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي Icon القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان Icon رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية Icon تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا Icon اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة Icon السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية Icon القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض Icon ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قناديل البحر من أقدم الكائنات على وجه الأرض، تتميز بأجسام هلامية، يشكل الماء 95% من جسمها، وبخلايا لاسعة خطيرة، وبقدرتها العالية على التكيف لتصبح سرًّا من أسرار الكون، واليوم أغلقت مجموعة من قناديل البحر أربعة مفاعلات في أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا بمدينة جرافلين المطلة على القنال الإنجليزي.
وقالت شركة كهرباء فرنسا المشغلة للمحطة، في بيان: “إن هناك تراكمًا هائلًا وغير متوقع لقناديل البحر في أسطوانات الترشيح بمحطات الضخ، التي تقع في الجزء غير النووي من المحطة”.
ووفقًا للبيان، أغلقت ثلاث وحدات تلقائيًّا مساء أمس، تلاها إغلاق الوحدة الرابعة في وقت مبكر من صباح اليوم، وأكدت الشركة أن سلامة المحطة وموظفيها والبيئة ليست عرضة للخطر.
وذكرت الشركة أن محطة الطاقة في جرافيلين شمال فرنسا، التي تضم ستة من مفاعلات الماء المضغوط، هي الأكبر في البلاد، مضيفةً أن إنتاج الطاقة توقف مؤقتًا بسبب أعمال الصيانة الجارية حاليًّا في الوحدتين الأخريين.

قد يهمّك أيضاً
فيديو مدهش.. قناديل البحر تسبح في أحياء البندقية ! 

فيديو مدهش.. قناديل البحر تسبح في أحياء البندقية ! 

رصد مئات المخلوقات الخطيرة على طول سواحل أمريكا 

رصد مئات المخلوقات الخطيرة على طول سواحل أمريكا 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد