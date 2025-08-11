قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا

قناديل البحر من أقدم الكائنات على وجه الأرض، تتميز بأجسام هلامية، يشكل الماء 95% من جسمها، وبخلايا لاسعة خطيرة، وبقدرتها العالية على التكيف لتصبح سرًّا من أسرار الكون، واليوم أغلقت مجموعة من قناديل البحر أربعة مفاعلات في أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا بمدينة جرافلين المطلة على القنال الإنجليزي.

وقالت شركة كهرباء فرنسا المشغلة للمحطة، في بيان: “إن هناك تراكمًا هائلًا وغير متوقع لقناديل البحر في أسطوانات الترشيح بمحطات الضخ، التي تقع في الجزء غير النووي من المحطة”.

ووفقًا للبيان، أغلقت ثلاث وحدات تلقائيًّا مساء أمس، تلاها إغلاق الوحدة الرابعة في وقت مبكر من صباح اليوم، وأكدت الشركة أن سلامة المحطة وموظفيها والبيئة ليست عرضة للخطر.

وذكرت الشركة أن محطة الطاقة في جرافيلين شمال فرنسا، التي تضم ستة من مفاعلات الماء المضغوط، هي الأكبر في البلاد، مضيفةً أن إنتاج الطاقة توقف مؤقتًا بسبب أعمال الصيانة الجارية حاليًّا في الوحدتين الأخريين.