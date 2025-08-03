قنصلية السعودية لدى جنيف تباشر حادثة غرق مواطن

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باشرت القنصلية السعودية في جنيف حادثة غرق مواطن سعودي في بحيرة جنيف، والتي أدت إلى وفاته.
وقالت القنصلية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “باشرت القنصلية العامة في جنيف بالتعاون مع السلطات المختصة حادثة غرق مواطن سعودي في بحيرة جنيف، والذي أدى إلى وفاته، وتؤكد القنصلية بأنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في جنيف على إجراءات نقل جثمان المتوفي إلى المملكة”.
وتابعت: تتقدم القنصلية وكافة منسوبيها بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.