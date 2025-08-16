كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا

توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء بوتين يستقل الوحش أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق قمة تاريخية.. ترامب يجتمع مع بوتين في ألاسكا 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو: استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا للقانون الدولي وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
سجل إقليم كامتشاتكا الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 50 هزة أرضية بلغت شدتها ما بين 3.5 و6.5 درجات على مقياس ريختر.
وأفادت الإدارة الرئيسة لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم أن سكان المناطق المأهولة شعروا بهزة واحدة بلغت شدتها بين 3 و5 درجات.
وأضافت الإدارة أنه سُجلت 3 انفجارات رمادية على بركان “كليوتشيفسكي” خلال اليوم الأخير. كما سُجلت كمية طفيفة من الرماد في بلدة “كليوتشي”.
وحذرت هيئات الإنقاذ من خطر انجراف جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامشاتسك نتيجة النشاط البركاني.