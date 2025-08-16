كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا

سجل إقليم كامتشاتكا الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 50 هزة أرضية بلغت شدتها ما بين 3.5 و6.5 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت الإدارة الرئيسة لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم أن سكان المناطق المأهولة شعروا بهزة واحدة بلغت شدتها بين 3 و5 درجات.

وأضافت الإدارة أنه سُجلت 3 انفجارات رمادية على بركان “كليوتشيفسكي” خلال اليوم الأخير. كما سُجلت كمية طفيفة من الرماد في بلدة “كليوتشي”.

وحذرت هيئات الإنقاذ من خطر انجراف جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامشاتسك نتيجة النشاط البركاني.