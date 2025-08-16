Icon

كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا
المواطن - واس

سجل إقليم كامتشاتكا الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 50 هزة أرضية بلغت شدتها ما بين 3.5 و6.5 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت الإدارة الرئيسة لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم أن سكان المناطق المأهولة شعروا بهزة واحدة بلغت شدتها بين 3 و5 درجات.

وأضافت الإدارة أنه سُجلت 3 انفجارات رمادية على بركان “كليوتشيفسكي” خلال اليوم الأخير. كما سُجلت كمية طفيفة من الرماد في بلدة “كليوتشي”.

وحذرت هيئات الإنقاذ من خطر انجراف جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامشاتسك نتيجة النشاط البركاني.

