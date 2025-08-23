لقطات لأمطار جدة ونجران الليلية

Icon

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
المواطن - واس

هطلت اليوم، أمطار متفرقة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

كما هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة -بمشيئة الله تعالى- لهطول المزيد من الأمطار.

