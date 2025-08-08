مؤشر توبكس الياباني يتخطى مستوى 3000 نقطة لأول مرة

تجاوز المؤشر توبكس الياباني مستوى ثلاثة آلاف نقطة النفسي لأول مرة اليوم الجمعة، مدعوماً بالوضوح بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ومجموعة من تقارير الأرباح القوية.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، وصعد سهم تويوتا 3.5%. وزاد سهم سوفت بنك غروب، التي تستثمر في مجال التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 10% بعد أن عادت المجموعة إلى تحقيق أرباح في الربع الأول.

وقال موتسومي كاجاوا، المحلل لدى مارين ستراتيجيز: “كانت هناك سلسلة من الأخبار الإيجابية في وقت غير متوقع”، مضيفاً: “مع ارتفاع أسعار الأسهم، ساد الخوف من تفويت الفرصة، ومن المحتمل أن يكون هناك مستثمرون كثيرون اشتروا أسهماً حديثاً”.

وقال المفاوض التجاري الياباني ريوسي أكازاوا إن الحكومة الأميركية وعدت أمس الخميس بتعديل أمر تنفيذي رئاسي لإلغاء تداخل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع اليابانية. وسيخفض المسؤولون الأميركيون الرسوم الجمركية على السيارات إلى 15% من 27.5% بموجب الاتفاق التجاري الذي توصل إليه البلدان الشهر الماضي.