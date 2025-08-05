Icon

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة جواهر بنت مساعد آل سعود Icon هيئة التراث ترصد 24 حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية خلال يوليو 2025 Icon عناصر شائعة في المطابخ والحمامات وغرف الغسيل تهدد صحتك! Icon القبض على مخالفَيْن لتهريبهما 36 كيلو قات في عسير Icon جامعة نجران تعلن تمديد فترة القبول في الدبلومات المدفوعة Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 44.4 كيلو حشيش في جازان Icon ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز Icon عزّنا بطبعنا.. هوية اليوم الوطني السعودي الـ95 تعبّر عن قيم السعوديين Icon زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية Icon الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
السوق
حصاد اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10921 نقطة

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٢ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10921 نقطة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ(82.40) نقطة، ليقفل عند مستوى (10921.85) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (5.4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (527) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (164) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (83) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، وأديس، والمجموعة السعودية، وعلم، وأملاك، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، ونايس ون، واتحاد الخليج الأهلية، وهرفي للأغذية، وشمس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.98 %) و (7.91 %)، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وأديس، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والراجحي، وشمس، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ(38.57) نقطة ليقفل عند مستوى (26852.82) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

قد يهمّك أيضاً
200 مليار ريال قيمة تداولات سوق الأسهم منذ بداية العام

200 مليار ريال قيمة تداولات سوق الأسهم منذ بداية العام

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11038 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11038 نقطة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10914 نقطة
السعودية اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند...

السعودية اليوم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10839 نقطة
السعودية اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند...

السعودية اليوم