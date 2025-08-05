مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10921 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ(82.40) نقطة، ليقفل عند مستوى (10921.85) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (5.4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (527) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (164) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (83) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، وأديس، والمجموعة السعودية، وعلم، وأملاك، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، ونايس ون، واتحاد الخليج الأهلية، وهرفي للأغذية، وشمس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.98 %) و (7.91 %)، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وأديس، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والراجحي، وشمس، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ(38.57) نقطة ليقفل عند مستوى (26852.82) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.