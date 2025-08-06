مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10946 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ(24.89) نقطة، ليقفل عند مستوى (10946.74) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (357) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (169) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (78) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات برغرايززر، وأبو معطي، وجدوى ريت الحرمين، وسينومي سنترز، والأندية للرياضة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إسمنت الرياض، وسناد القابضة، والخدمات الأرضية، وتسهيل، وميدغيلف للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00 %) و (2.79 %)، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأديس، وسينومي ريتيل، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ(143.18) نقطة ليقفل عند مستوى (26709.64) نقاط، بتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.