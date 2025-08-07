Icon

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٠ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة
المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بـ (16.44) نقطة، ليقفل عند مستوى (10930.30) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (272) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (120) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (128) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بوان، وبنان، والصقر للتأمين، وإنتاج، وميدغلف للتأمين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أبو معطي، والحمادي، والأبحاث والإعلام، وسينومي ريتيل، وسينومي سنترز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.94 %) و (4.83 %)، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ(60.93) نقطة ليقفل عند مستوى (26648.71) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (20) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

السعودية اليوم