Icon

اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض Icon “صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين Icon السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أغسطس Icon الراجحي يستقبل المشاركين من إخاء باللقاء الكشفي في البرتغال Icon إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق Icon فوائد شرب عصير البطيخ لصحة الجسم والقلب Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة Icon جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا Icon صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٠ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (31.19) نقطة، ليصل إلى مستوى (10899.11) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (234) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (77) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (169) شركة.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6601.07 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6601.07 نقطة

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وتمكين، والإعادة السعودية، وشمس، وتالكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جاهز، والعربية، ولازوردي، والمجموعة السعودية، وتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(10%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وباتك، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وجاهز، والإنماء، ومعادن، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (199.33) نقطة، ليصل إلى مستوى (26449.38) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (18) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة
السعودية اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند...

السعودية اليوم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10921 نقطة
السعودية اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند...

السعودية اليوم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10946 نقطة
السعودية اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند...

السعودية اليوم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10839 نقطة
السعودية اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند...

السعودية اليوم