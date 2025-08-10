مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (31.19) نقطة، ليصل إلى مستوى (10899.11) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (234) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (77) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (169) شركة.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وتمكين، والإعادة السعودية، وشمس، وتالكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جاهز، والعربية، ولازوردي، والمجموعة السعودية، وتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(10%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وباتك، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وجاهز، والإنماء، ومعادن، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (199.33) نقطة، ليصل إلى مستوى (26449.38) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (18) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.