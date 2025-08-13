Icon

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٨ مساءً
المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (6.21) نقاط، ليصل إلى مستوى (10763.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (233) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (102) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (147) شركة.

وكانت أسهم شركات ليفا، ونايس ون، وساسكو، وأكوا باور، وأنعام القابضة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كيمانول، وصدق، والنهدي، والأندية للرياضة، والتعمير فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.76%) و(8.66%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، ودرب السعودية، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأكوا باور، والبحر الأحمر، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (189.19) نقطة، ليصل إلى مستوى (26333.30) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (45) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.

