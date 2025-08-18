مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10885.58 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (11.81) نقطة، ليصل إلى مستوى (10885.58) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (216) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (104) شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (148) شركة.

وكانت أسهم شركات معدنية، وبترو رابغ، ورتال، وسبكيم العالمية، وإس إم سي للرعاية الصحية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، والموسى، والمعذر ريت، ومجموعة فتيحي، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.45%) و(3.82%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وكيان السعودية، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وسابك، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (110.54) نقاط، ليصل إلى مستوى (26522.54) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (7) ملايين سهم.