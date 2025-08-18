مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10885.58 نقطة

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (11.81) نقطة، ليصل إلى مستوى (10885.58) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (216) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (104) شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (148) شركة.
وكانت أسهم شركات معدنية، وبترو رابغ، ورتال، وسبكيم العالمية، وإس إم سي للرعاية الصحية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، والموسى، والمعذر ريت، ومجموعة فتيحي، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.45%) و(3.82%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وكيان السعودية، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وسابك، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (110.54) نقاط، ليصل إلى مستوى (26522.54) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (7) ملايين سهم.