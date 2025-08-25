Icon

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10898 نقطة

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٧ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10898 نقطة
المواطن - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (6.49) نقاط ليصل عند مستوى (10898.04) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (252) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (100) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (147) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وسيرا، وإكسترا، ورسن، ومسار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المجموعة السعودية، والمتقدمة، وينساب، واليمامة للحديد، والموارد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.35%) و(5.45%).

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، ومجموعة فتيحي، وكيان السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، وسابك، وstc، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (298.83) نقطة ليصل إلى مستوى (26208.45) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (41) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (7) ملايين سهم، تقاسمتها (5554) صفقة.

