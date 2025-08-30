ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك!

رفعت شركة “إكس إيه آي”، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمملوكة لإيلون ماسك، دعوى قضائية ضد مهندس سابق في الشركة بتهمة سرقة أسرار تجارية متعلقة بروبوت الدردشة “غروك” ونقلها إلى منافستها “أوبن إيه آي”.

وذكرت شركة ماسك في الدعوى التي قُدمت قبل يومين في محكمة فيدرالية بكاليفورنيا، أن شيوتشين لي سرق معلومات سرية تتعلق “بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة بميزات تتفوق على تلك التي يقدمها تشات جي بي تي” ليستخدمها في وظيفته الجديدة في أوبن إيه آي في وقت سابق من هذا الشهر.

كما بينت الدعوى أن لي بدأ العمل كمهندس في شركة xAI العام الماضي، وساعد في تدريب وتطوير Grok. لكنه استولى على أسرارها التجارية في يوليو، بعد وقت قصير من قبوله وظيفة في OpenAI وبيعه أسهمًا في xAI بقيمة 7 ملايين دولار.

وأضافت أن هذه الأسرار قد تسمح لشركة OpenAI بتعزيز ChatGPT بميزات xAI “الذكاء الاصطناعي الأكثر ابتكارًا وإبداعًا”.