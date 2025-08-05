ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي! أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال موجة حارة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق طائر يجبر طائرة متجهة من مدريد إلى باريس على العودة الجيش الصومالي يقضي على العشرات من العناصر الإرهابية تغريم أحمد السقا 200 جنيه بتهمة التعدي على مها الصغير روسيا تستدعي السفير الألماني احتجاجًا على تصريحات بشأن جزر كوريل التشهير بمواطنين ومقيم لارتكابهم جريمة التستر في مستلزمات الهواتف
على مدى الساعات الماضية اشتعلت حرب كلامية شعواء بين محبي المطربة السورية أصالة نصري والمغنية اللبنانية مايا دياب، فقد هاجم العديد من معجبي أصالة على منصة إكس دياب بعد “الرد” الذي وصف بالناري على تصريحات الأولى.
وتجدد التوتر بين الفنانتين بعدما سئلت أصالة خلال مؤتمر صحفي بعد مهرجان جرش، إن كانت سمعت ألبوم مايا دياب الجديد (علمًا أن الأخيرة لم تصدر أي ألبوم) فما كان منها إلا أن سألت “من من؟”. ثم أردفت قائلة: “لا من سوء حظي لم أسمعه”.
إلا أن فيديو الرد انتشر كالنار في الهشيم خلال اليومين الماضيين بشكل مجتزأ.
“يا ريت ..She Zip It”
وفي المقابل، ردت دياب على أصالة حين سئلت عن تعليقها بشكل حاد، إذ قالت على هامش تكريمها في مهرجان بياف ببيروت، متهمة إياها بأنها “إنسانة بلا بقوي”، أي ناكرة للجميل.
كما تمنت عليها أن تصمت، قائلة “ويا ريت ..She Zip It وإذا بدكن تفسروا لها بالعربي لأنو ما راح تفهم الكلمة بالإنجليزي”