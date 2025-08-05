مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي!

على مدى الساعات الماضية اشتعلت حرب كلامية شعواء بين محبي المطربة السورية أصالة نصري والمغنية اللبنانية مايا دياب، فقد هاجم العديد من معجبي أصالة على منصة إكس دياب بعد “الرد” الذي وصف بالناري على تصريحات الأولى.

وتجدد التوتر بين الفنانتين بعدما سئلت أصالة خلال مؤتمر صحفي بعد مهرجان جرش، إن كانت سمعت ألبوم مايا دياب الجديد (علمًا أن الأخيرة لم تصدر أي ألبوم) فما كان منها إلا أن سألت “من من؟”. ثم أردفت قائلة: “لا من سوء حظي لم أسمعه”.

إلا أن فيديو الرد انتشر كالنار في الهشيم خلال اليومين الماضيين بشكل مجتزأ.

“يا ريت ..She Zip It”

وفي المقابل، ردت دياب على أصالة حين سئلت عن تعليقها بشكل حاد، إذ قالت على هامش تكريمها في مهرجان بياف ببيروت، متهمة إياها بأنها “إنسانة بلا بقوي”، أي ناكرة للجميل.

كما تمنت عليها أن تصمت، قائلة “ويا ريت ..She Zip It وإذا بدكن تفسروا لها بالعربي لأنو ما راح تفهم الكلمة بالإنجليزي”