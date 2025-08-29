مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطوَّرة داخليًا، ويحمل النموذج الأول اسم MAI-Voice-1 وهو مخصص لتوليد الأصوات الطبيعية، في حين يأتي النموذج الثاني تحت اسم MAI-1-preview ويُصنَّف بصفته نموذجًا أساسًا نصيًّا طوّر ودُرّب بالكامل داخل الشركة.

ووفقًا لبيان الشركة، فإن نموذج MAI-Voice-1 يتميز بقدرته على توليد دقيقة كاملة من الصوت في أقل من ثانية واحدة باستخدام وحدة معالجة رسومات واحدة فقط (GPU)، ويُستخدم النموذج بالفعل في بعض خدمات “كوبايلوت” مثل خدمة Copilot Daily، التي تقدّم ملخصًا صوتيًا يوميًا للأخبار، إضافةً إلى إنتاج مناقشات شبيهة بالبودكاست لتوضيح الموضوعات، كما يمكن للمستخدمين تجربته عبر منصة Copilot Labs مع إمكانية تعديل نبرة الصوت وأسلوب الإلقاء. وأما النموذج النصي MAI-1-preview، فقد درّب باستخدام نحو 15 ألف رقاقة من نوع Nvidia H100، وهو مصمم للتعامل مع التعليمات النصية وتقديم ردود مفيدة للاستفسارات اليومية.

وأكّدت مايكروسوفت أن هذا النموذج يوفر لمحة عمّا ستقدمه مستقبلًا ضمن منظومة “كوبايلوت”، إذ بدأت الشركة بالفعل اختباره عبر منصة LMArena الخاصة بقياس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، على أن يُدمج تدريجيًا في بعض خدمات “كوبايلوت” خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ ما زالت فيه خدمات”كوبايلوت” تعتمد بنحو أساسي على تقنيات شركة OpenAI، وترى مايكروسوفت أن الجمع بين مجموعة من النماذج المتخصصة التي تخدم احتياجات واستخدامات متنوعة سيوفر قيمة ضخمة للمستخدمين، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.