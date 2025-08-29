ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟

يستوطن العقعق العسيري المملكة العربية السعودية، وتحديدًا جبال منطقة عسير، وهي منطقة فريدة من نوعها وطبيعتها وذات أهمية عالمية للمحافظة على التنوع الأحيائي.

وبحسب ما أورده كتاب (الطيور في السعودية) الصادر عام 2021 عن شركة “أرامكو”، فإن العقعق العسيري واسمه العلمي (Pica asirensis)، هو الطائر الوحيد الذي يستوطن المملكة دون غيرها، وهو معروف بذكائه العالي ولديه القدرة على التعرف على نفسه في المرآة.

ويُطلَق عليه محليًا اسم “العقعق” تعبيرًا عن الأصوات البديعة التي يصدرها، ويمتاز ريشه بلونيه الأسود الداكن والأبيض، وعُشه عبارة عن قبة ضخمة، وعادة ما يبنيه على ارتفاع يتراوح ما بين 3 – 8 أمتار على شجرة من أشجار العرعر أو الطلح.

وتشير التقديرات الواردة في الدراسات الحديثة إلى أن أعداد الأزواج المتكاثرة المتبقية من العقعق العسيري حوالي 100 زوج فقط ما يعادل 200 فرد بالغ، وصنّفته (القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض) الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنه مهدد بالانقراض (Endangered).

ويعود ذلك بسبب التهديدات التي تؤثر في وجوده في الطبيعة وتشمل: التغير المناخي الذي يحد من المساحات الرئيسة اللازمة لهذا النوع نتيجة زيادة درجات الحرارة، وجفاف الطقس في المنطقة على مدار العقود الماضية.