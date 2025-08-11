Icon

ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟
المواطن - فريق التحرير

أعادت مؤسسة التأمينات التذكير بشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الاستحقاق أو حدوث عجز.

شروط صرف الدفعة الواحدة

وتابعت المؤسسة عبر منصة إكس ردًا على استفسارات بشأن شروط صرف الدفعة الواحدة: أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وفقًا للحالات التالية:

-المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو النظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

-من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهرًا.

-المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفق الشروط المحددة لذلك.

-من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

كما قالت: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

