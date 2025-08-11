ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟ وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في البنك الإسلامي موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
أعادت مؤسسة التأمينات التذكير بشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الاستحقاق أو حدوث عجز.
وتابعت المؤسسة عبر منصة إكس ردًا على استفسارات بشأن شروط صرف الدفعة الواحدة: أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وفقًا للحالات التالية:
-المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو النظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
-من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهرًا.
-المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفق الشروط المحددة لذلك.
-من أسقطت عنه الجنسية السعودية.
كما قالت: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.