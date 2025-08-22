ما علاقة مرض الزهايمر بحاسة الشم؟ ضبط 2399 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة القبض على مخالفة لنشلها حقائب نسائية من مجمع تجاري بالرياض زلزال بقوة 8 ريختر يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 6 مناطق السعودية تدين وتستنكر استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير
كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية Nature Communications أن فقدان حاسة الشم، الذي يُعد من العلامات المبكرة لمرض الزهايمر، قد يكون مرتبطًا بخلل في “الموضع الأزرق” بالدماغ وليس بالأنف أو البصلة الشمية كما كان يُعتقد سابقًا.
وأظهر الباحثون من المركز الألماني للبحوث الشمية وجامعة ميونخ، من خلال تجارب على نماذج فئران وفحص أنسجة بشرية، أن الألياف العصبية الواصلة بين الموضع الأزرق والبصلة الشمية تتعرض للتلف المبكر نتيجة فرط نشاط عصبي، ما يؤدي إلى جذب الخلايا الدبقية الصغيرة التي تلتهم هذه الألياف وتضعف إشارات الشم.
وأكدت الدراسة أن هذه التغيرات قد تسبق فقدان الذاكرة أو الأعراض الإدراكية الأخرى بسنوات، ما يفتح الباب أمام تطوير أدوات تشخيص مبكر قائمة على فحص حاسة الشم، إضافة إلى علاجات وقائية تستهدف الخلل المناعي في المراحل الأولى من المرض.