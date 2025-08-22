Icon

ما علاقة مرض الزهايمر بحاسة الشم؟

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية Nature Communications أن فقدان حاسة الشم، الذي يُعد من العلامات المبكرة لمرض الزهايمر، قد يكون مرتبطًا بخلل في “الموضع الأزرق” بالدماغ وليس بالأنف أو البصلة الشمية كما كان يُعتقد سابقًا.

وأظهر الباحثون من المركز الألماني للبحوث الشمية وجامعة ميونخ، من خلال تجارب على نماذج فئران وفحص أنسجة بشرية، أن الألياف العصبية الواصلة بين الموضع الأزرق والبصلة الشمية تتعرض للتلف المبكر نتيجة فرط نشاط عصبي، ما يؤدي إلى جذب الخلايا الدبقية الصغيرة التي تلتهم هذه الألياف وتضعف إشارات الشم.

وأكدت الدراسة أن هذه التغيرات قد تسبق فقدان الذاكرة أو الأعراض الإدراكية الأخرى بسنوات، ما يفتح الباب أمام تطوير أدوات تشخيص مبكر قائمة على فحص حاسة الشم، إضافة إلى علاجات وقائية تستهدف الخلل المناعي في المراحل الأولى من المرض.

