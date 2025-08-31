Icon

السعودية تسهم في إحباط تهريب 89,760 قرصًا مخدرًا بالإمارات Icon سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة Icon السودان يتهم الدعم السريع بشن هجوم دموي على منشآت نفطية Icon ضبط 7 مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية Icon خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي في واتساب Icon ارتفاع نسبة التملّك السكني إلى 65.4% في السعودية Icon طرح 76 مشروعًا بمنصة استطلاع بالتعاون مع 25 جهة حكومية Icon سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا حيويًّا بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة Icon خدمة “سيرتي” عبر تطبيق توكلنا Icon أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش بمكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أمطار وتقلبات جوية سريعة

متحدث الأرصاد: غداً بداية فصل الخريف أرصاديًا

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٣ مساءً
متحدث الأرصاد: غداً بداية فصل الخريف أرصاديًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يكون يوم غد الاثنين بداية فصل الخريف أرصادياً في المملكة، وهو فصل يتميز بالأمطار والتقلبات الجوية السريعة.

بداية فصل الخريف أرصاديًا

وأضاف القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس: “أن درجات الحرارة ستظل متذبذبة حتى منتصف شهر سبتمبر، قبل أن تستقر تدريجياً مع تقدم الموسم”.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لهطول أمطار الخير على أحياء شرق قلوة

لقطات لهطول أمطار الخير على أحياء شرق قلوة

أمطار على جازان حتى الـ9 مساءً

أمطار على جازان حتى الـ9 مساءً

وأضاف حسين القحطاني، أن المركز سيصدر قريباً تقريراً تفصيلياً حول أبرز ملامح فصل الخريف لهذا العام، متضمناً التوقعات المناخية والظواهر الجوية المرتقبة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أخبار رئيسية

طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على...

أخبار رئيسية