متحدث الأرصاد: غداً بداية فصل الخريف أرصاديًا

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يكون يوم غد الاثنين بداية فصل الخريف أرصادياً في المملكة، وهو فصل يتميز بالأمطار والتقلبات الجوية السريعة.

بداية فصل الخريف أرصاديًا

وأضاف القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس: “أن درجات الحرارة ستظل متذبذبة حتى منتصف شهر سبتمبر، قبل أن تستقر تدريجياً مع تقدم الموسم”.

وأضاف حسين القحطاني، أن المركز سيصدر قريباً تقريراً تفصيلياً حول أبرز ملامح فصل الخريف لهذا العام، متضمناً التوقعات المناخية والظواهر الجوية المرتقبة.