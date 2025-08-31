متحدث الأرصاد: غداً بداية فصل الخريف أرصاديًا

السعودية تسهم في إحباط تهريب 89,760 قرصًا مخدرًا بالإمارات سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة السودان يتهم الدعم السريع بشن هجوم دموي على منشآت نفطية ضبط 7 مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي في واتساب ارتفاع نسبة التملّك السكني إلى 65.4% في السعودية طرح 76 مشروعًا بمنصة استطلاع بالتعاون مع 25 جهة حكومية سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا حيويًّا بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة خدمة “سيرتي” عبر تطبيق توكلنا أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش بمكة المكرمة
توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يكون يوم غد الاثنين بداية فصل الخريف أرصادياً في المملكة، وهو فصل يتميز بالأمطار والتقلبات الجوية السريعة.
وأضاف القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس: “أن درجات الحرارة ستظل متذبذبة حتى منتصف شهر سبتمبر، قبل أن تستقر تدريجياً مع تقدم الموسم”.
وأضاف حسين القحطاني، أن المركز سيصدر قريباً تقريراً تفصيلياً حول أبرز ملامح فصل الخريف لهذا العام، متضمناً التوقعات المناخية والظواهر الجوية المرتقبة.
