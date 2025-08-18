مجمع الملك سلمان العالمي ينظم شهر اللغة العربية في أذربيجان

انطلقت اليوم، أعمال برنامج “شهر اللغة العربية” الذي ينظمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في العاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن مشروع علمي ينفّذه المجمع في عدد من دول العالم؛ لدعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتعزيز حضورها دوليًّا، وتوثيق التعاون التعليمي والأكاديمي بين المملكة والمؤسسات التعليمية في أذربيجان.

واستُهل حفل افتتاح البرنامج الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، بكلمة الأمين العام للمجمع، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أشار فيها إلى أن المجمع يتشرف بما يجده في عموم برامجه وأعماله من الدعم من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، مثمنًا دعم سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية أذربيجان، وتأييدها لأعمال المجمع ونشاطاته.

وأكّد الأمين العام؛ أن البرنامج يأتي امتدادًا لجهود المجمع في نقل الخبرات التعليمية، وتوسيع برامجه النوعية خارج المملكة، وربط تعليم اللغة العربية بأفضل الممارسات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تطوير الكفايات اللغوية والتربوية، وتعزيز حضور اللغة العربية عالميًّا، وتُنفّذ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

من جانبه أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان، عمق العلاقات الثقافية بين المملكة وأذربيجان، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يضطلع به مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في توطيد هذه العلاقات، من خلال ما يقدمه من برامج نوعية ومشروعات لغوية وثقافية، تسهم في خدمة اللغة العربية وتعزيز التواصل الحضاري، مؤكدًا حرص السفارة على دعم الأنشطة العلمية والثقافية التي ينفذها المجمع، إلى جانب دعم مختلف جهود المؤسسات السعودية ذات العلاقة في هذا المجال.

ويستهدف البرنامج الذي بدأت أعماله التحضيرية مطلع شهر أغسطس الجاري، المعلمين والمتعلمين والمهتمين من الناطقين بغير العربية، من خلال أنشطة تعليمية وعلمية تُنفَّذ بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في العاصمة باكو، وتشمل مسابقات للمتعلمين، ودورات تدريبية متخصصة، وندوة علمية، وحلقة نقاش، وتُختتم بحفل لتكريم الفائزين.

ويتضمن البرنامج انعقاد الملتقى العلمي: (تعلم اللغة العربية وتعليمها في دول آسيا الوسطى)، الذي يُركّز على تطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ويشهد مشاركة جمع من المتخصصين والخبراء من دول: جمهورية أذربيجان، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية قرغيزستان، وجمهورية طاجيكستان، ودولة جورجيا؛ لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال، والتحولات التقنية، والروابط الثقافية، إضافةً إلى ورقة خاصة عن جهود المملكة العربية السعودية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ويشارك مركز الاستعراب التابع للمجمع في الملتقى بورقة علمية تُبرز جهوده في دعم تعليم العربية في الإقليم، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية.

ويُعد (شهر اللغة العربية) في أذربيجان، امتدادًا لسلسلة البرامج التي نظّمها المجمع في دول عديدة، من بينها: جمهورية أوزبكستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية فرنسا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومملكة تايلند، ومملكة ماليزيا، ومملكة إسبانيا، حيث يواصل المجمع تقديم برامجه النوعية على المستوى الدولي؛ دعمًا للغة العربية، وترسيخًا لمكانتها بين لغات العالم.