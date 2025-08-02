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محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اتصالات هاتفية بأسر مصابي عربة إحدى الألعاب الترفيهية بالمحافظة.

واطمأن سموه على الجميع، مؤكدًا أنه لن يتوانى مع الجهات ذات العلاقة في تقديم جميع الخدمات اللازمة لهم.

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