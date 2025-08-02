محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا 24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اتصالات هاتفية بأسر مصابي عربة إحدى الألعاب الترفيهية بالمحافظة.
واطمأن سموه على الجميع، مؤكدًا أنه لن يتوانى مع الجهات ذات العلاقة في تقديم جميع الخدمات اللازمة لهم.