محمية الملك سلمان موطن بيئي مترامي الأطراف تجتمع فيه الطيور المهاجرة والمقيمة

تحتضن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكثر من (290) نوعًا من الطيور، منها (88%) مهاجرة تعبر عن طريق المحمية، و(12%) مقيمة في المحمية، وهي تمثل (58%) من إجمالي الطيور المسجلة بالمملكة، و(26) نوعًا من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية.

وتركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها، وتجسد هذه الأرقام الأهمية الكبيرة للمحمية كونها موطنًا للأنواع المقيمة والمهاجرة من الطيور البرية، وتؤكد أهمية موائلها في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتُعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمساحتها الشاسعة البالغة (130,700) كيلومتر مربع، ضمن النطاقات الإدارية الأربعة وهي: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، أولى المحطات في المملكة التي تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من قارتي آسيا وأوروبا خلال هجرة الخريف، وآخر المحطات في المملكة التي تودع الطيور المهاجرة القادمة من القارة الأفريقية خلال رحلة العودة في هجرة الربيع، وملاذًا طبيعيًّا، وذلك بفضل بيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة، من أشهرها عقاب السهول، والعقاب الملكي الشرقي، والحبارى.