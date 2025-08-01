مخبأة في شاحنتين.. إحباط تهريب 817,733 حبة كبتاجون في منفذ البطحاء

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذ البطحاء من إحباط محاولتي تهريب 817,733 حبة محظورة، عُثر عليها مخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت “زاتكا” أنه في المحاولة الأولى تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 797,647 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاجون) عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف الإطار الخلفي لإحدى الشاحنات، وفي المحاولة الثانية تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 20,086 حبة محظورة، عُثر عليها مخبأة في أجزاء من الشاحنة القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت “زاتكا” الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([[email protected]](mailto:[email protected])) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.