مخبأة في شاحنتين.. إحباط تهريب 817,733 حبة كبتاجون في منفذ البطحاء ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري خطيب المسجد الحرام يحذر من وسائل التواصل: أصبحت مسرحًا للتفاخر والمقارنات فانتشر الحسد والبغضاء نزاهة توقف 142 شخصًا باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء جامعة طيبة تُتيح منح الألقاب المهنية والإكلينيكية للكوادر المتميزة في الصحة والتعليم فرق الإنقاذ في باكستان ترفض استرجاع جثة البطلة الأولمبية هل السفر خارج السعودية يؤثر أو يلغي التسجيل في حساب المواطن؟ وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذ البطحاء من إحباط محاولتي تهريب 817,733 حبة محظورة، عُثر عليها مخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت “زاتكا” أنه في المحاولة الأولى تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 797,647 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاجون) عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف الإطار الخلفي لإحدى الشاحنات، وفي المحاولة الثانية تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 20,086 حبة محظورة، عُثر عليها مخبأة في أجزاء من الشاحنة القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت “زاتكا” الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([[email protected]](mailto:[email protected])) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.