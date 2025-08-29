Icon

سفارة ⁧السعودية⁩ في ⁧إندونيسيا⁩: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات Icon القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان Icon الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا Icon أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية Icon مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد Icon أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء Icon إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية Icon مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا Icon ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟ Icon جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٨ مساءً
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل الطخيم بمرافقة مساعديه للشؤون التعليمية والخدمات ، بداية العام الدراسي ١٤٤٧هـ في الأقسام التعليمية بالمعهد.

وتفقد خلال زيارته للأقسام التعليمية جاهزية البيئة التعليمية، مُطّلعًا على المرافق والقاعات والفصول الدراسية، وانتظام الطلبة وسير العملية التعليمية، كما شاهد خلال الجولة البرامج والأنشطة المنفذة باليوم الدراسي الأول وشارك كذلك في توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. مقتل عامل مطعم بالأفلاج يثير استاء المغردين

شاهد.. مقتل عامل مطعم بالأفلاج يثير استاء المغردين

الألعاب المختلفة سر تغيير شعار الهلال

الألعاب المختلفة سر تغيير شعار الهلال

ومن ضمن البرامج المنفذة برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي والذي تم تنفيذه بقاعة الشيخ عثمان الصالح وشهد العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية خلال الأسبوع الأول ضمن برنامج معد من النشاط والتوجيه الطلابي بمتابعة مدير القسم.

ونفذ القسم المتوسط والثانوي وروضة الأمير سلطان بن محمد العديد من الفعاليات بمناسبة العودة للدراسة بمتابعة من مدراء الأقسام.

ونشر النشاط الطلابي بالتعاون مع الخدمات المساندة لوحات ترحيبية عبر مرافق المعهد ، ونفذ الإعلام حملة للترحيب بالطلاب عبر حسابات التواصل وكذلك الشاشات الداخلية في الأقسام التعليمية.

وحفز الطخيم أبناءه الطلاب بأن تكون انطلاقة العام الدراسي انطلاقة جادة لبلوغ درجات التميز والتفوق، مشددًا على أهمية الانضباط لتحقيق طموح قادة هذه البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يتراجع بنسبة 2%
السوق

النفط يتراجع بنسبة 2%

السوق
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على...

السعودية اليوم
فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر
الرياضة

فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر...

الرياضة
سفارة ⁧السعودية⁩ في ⁧إندونيسيا⁩: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
السعودية اليوم

سفارة ⁧السعودية⁩ في ⁧إندونيسيا⁩: احذروا الاقتراب من...

السعودية اليوم
القبض على 41 مخالفًا لتهريبهم 21 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 41 مخالفًا لتهريبهم 21 كيلو...

السعودية اليوم
المركزي المصري يخفض الفائدة 200 نقطة أساس
السوق

المركزي المصري يخفض الفائدة 200 نقطة أساس

السوق
وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية

حصاد اليوم
ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم
السعودية اليوم

ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025...

السعودية اليوم