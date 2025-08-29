مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد

شهد مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل الطخيم بمرافقة مساعديه للشؤون التعليمية والخدمات ، بداية العام الدراسي ١٤٤٧هـ في الأقسام التعليمية بالمعهد.

وتفقد خلال زيارته للأقسام التعليمية جاهزية البيئة التعليمية، مُطّلعًا على المرافق والقاعات والفصول الدراسية، وانتظام الطلبة وسير العملية التعليمية، كما شاهد خلال الجولة البرامج والأنشطة المنفذة باليوم الدراسي الأول وشارك كذلك في توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

ومن ضمن البرامج المنفذة برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي والذي تم تنفيذه بقاعة الشيخ عثمان الصالح وشهد العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية خلال الأسبوع الأول ضمن برنامج معد من النشاط والتوجيه الطلابي بمتابعة مدير القسم.

ونفذ القسم المتوسط والثانوي وروضة الأمير سلطان بن محمد العديد من الفعاليات بمناسبة العودة للدراسة بمتابعة من مدراء الأقسام.

ونشر النشاط الطلابي بالتعاون مع الخدمات المساندة لوحات ترحيبية عبر مرافق المعهد ، ونفذ الإعلام حملة للترحيب بالطلاب عبر حسابات التواصل وكذلك الشاشات الداخلية في الأقسام التعليمية.

وحفز الطخيم أبناءه الطلاب بأن تكون انطلاقة العام الدراسي انطلاقة جادة لبلوغ درجات التميز والتفوق، مشددًا على أهمية الانضباط لتحقيق طموح قادة هذه البلاد.