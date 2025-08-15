Icon

حصاد اليوم

مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة ابتعاث الإعلام بعدة مسارات

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٧ مساءً

بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري, وقّعت وزارتا التعليم والإعلام مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة “ابتعاث الإعلام”.

وتهدف المبادرة إلى تدريب الكفاءات الوطنية وتأهيل المواهب السعودية في أفضل الشركات والمؤسسات التعليمية الإعلامية في العالم.

عدة مسارات

وتُعنى المبادرة بعدة مسارات بالتعاون مع وزارة التعليم، وسوف تستهل رحلتها عبر مسار “واعد” لقطاع الإعلام، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

ويسعى مسار واعد إلى “الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في الإعلام”، بتعاون مشترك بين وزارتي التعليم والإعلام.

وتأتي المبادرة النوعية إثر حرص الوزارتين على تعزيز العلاقة التكاملية المؤسسية بينهما، ودعم صناعة الإعلام الوطني، وصقل الكوادر المبدعة، وتطوير الكفاءات والمواهب المتوافقة مع متطلبات القطاع, بما يتيح الاستفادة من تلك الكفاءات واستقطابها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتضمنت مذكرة التعاون بحث فرص التدريب والتأهيل، وتصميم برامج مبتكرة وتنفيذها في مختلف مجالات الإعلام، بهدف تطوير المواهب الوطنية الشابة في قطاع الإعلام وفق أعلى المعايير العالمية، وتمكين تطوير الأعمال في القطاع الإعلامي، ودعم نموه بما يعزّز التنافسية محليًا ودوليًا، في الوقت الذي سيتيح فرص عمل بتخصصات جديدة ومتنوعة للكوادر الوطنية، مما يُسهم في تحقيق جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات المستقبل وتطورات سوق العمل الإعلامي.

ومثّل وزارة الإعلام في توقيع المذكرة وكيل الوزارة للإستراتيجية وتحقيق الرؤية المهندس ماجد بن عيضة الثقفي، ومثّل وزارة التعليم وكيل الوزارة للابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي.

الابتعاث في الإعلام

وأوضح المهندس الثقفي أن الابتعاث في تخصصات الإعلام ضمن مسار “واعد” لقطاع الإعلام سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيوفر المسار برامج تدريبية في (15) دولة للمبتعثين مبتدئًا بالتوظيف، بالإضافة إلى درجات علمية متنوعة تبدأ من دبلوم وبكالوريوس وماجستير في تخصصات الإعلام المتنوعة، بحسب احتياج الشركات العاملة في قطاع الإعلام والأكثر طلبًا في سوق الإعلام، وذلك في أهم الشركات والجامعات الدولية، ومنها الإعلام الرقمي، ومجالات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وتقنيات إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، واستخدام الواقع المعزّز والافتراضي، والصحافة الرقمية، والنشر الرقمي، وإدارة المنصات وغير ذلك من التخصصات الأكثر احتياجًا في سوق الإعلام.

وبيّن المهندس الثقفي أن مسار “واعد” ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، يهدف إلى ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة بحسب المتطلبات الوطنية للمشروعات والمبادرات الكبرى.

وتقوم وزارة الإعلام برفع بطاقات الاحتياج للمنشآت التي ترغب في الاستفادة من مقاعد البرنامج إلى وزارة التعليم، لاستكمال إجراءات اعتماد البرامج وتوقيع الاتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف التوظيف الجديد على الوظائف الفنية والمهنية والبرامج التدريبية، وغير المتوفرة في المملكة.

وتفعيلًا لبنود مذكرة التعاون جرى عقد ورشة عمل يوم أمس الخميس 14 أغسطس 2025 في مقر الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بمشاركة أكثر من (35) جهة من القطاع الخاص تمثل قطاعات الإعلام، والإعلان، والصحافة، والألعاب، والإنتاج المرئي والمسموع، وغيرها، للتعريف بآلية تحديد الاحتياجات التدريبية والتوظيفية عبر نماذج “بطاقة الاحتياج”، و”تصميم البرامج”، و”خطة الإطلاق”، وتم الاتفاق على الخطوات القادمة، وتشمل استكمال حصر الاحتياجات، واعتماد البرامج من الجهات المختصة، وإعلان المقاعد المتاحة للطلاب خلال (60) يومًا من عقد الورشة.

وسيتاح التقديم للشركات الراغبة في الانضمام لمبادرة “ابتعاث الإعلام” عبر الرابط (هنا)

