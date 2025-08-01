مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا 24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS خطوات نقل لوحات المركبات عبر منصة أبشر النفط يهبط بأكثر من دولارين للبرميل بفعل مخاوف إزاء إمدادات أوبك+
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (290) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى بلدتي أم ولد ونامر في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (290) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أرجاء المعمورة.