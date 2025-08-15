‏مركز عبد الله بن إدريس الثقافي ينظم ندوة تعزيز هويتنا من القرية للعالم

اختتمت مساء الأربعاء الماضي في محافظة تنومة بمنطقة عسير الندوة التي نظمها مركز عبدالله بن إدريس الثقافي بالتعاون مع جمعية إرثنا التاريخي تحت عنوان:

‏من القرية للعالم، كيف نعزز ونعتز بهويتنا؟

‏وقد شارك في الجلسات الأربع للندوة التي أقيمت في ١٨-١٩ صفر ١٤٤٧ هـ ،الموافق ١٢-١٣ أغسطس ٢٠٢٥م ، أكثر من ١٤ باحثًا وأكاديميًا من مثقفي وطننا الغالي المملكة العربية السعودية ومنهم معالي الدكتور إسماعيل البشري، والدكتور مسفر القحطاني، والدكتور أحمد آل مريع، والدكتور فهد الثميري، والدكتور عبدالله الركف، وعلي الرباعي، والدكتور حسن النعمي، والدكتور خالد الرديعان، والمهندس عبدالله الرخيص، والدكتور عبدالله المطيري، والدكتور عبدالسلام الوايل، والدكتور عبدالعزيز الحرقان، والدكتور أحمد العوفي، والدكتور عبدالرحمن الصايل والدكتور فايز الشهري.

وقد تطرقت الندوة إلى مكوّنات الهوية التي ينتمي إليها الفرد المعاصر، وثبات الهوية وتعددها ومستوياتها وأنواعها؛ والتحديات الفكرية والثقافية التي تواجه الهوية في ظل التحولات المعاصرة.

وتزامن مع الندوة إقامة معرض تراثي عن الحرف اليدوية بمناسبة عام الحرف اليدوية ٢٠٢٥م ، وحوار لشباب الأعمال مع رجل الأعمال علي بن سليمان الشهري حول العلاقة بين ريادة الأعمال والحفاظ على الهوية الوطنية.

وقد تخلل برنامج الندوة زيارة للقرى التراثية والأثرية بمحافظة تنومة.

الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للندوة شارك فيها عبدالعزيز عبدالله آل عزيز محافظ محافظة تنومة و الدكتور زياد بن عبدالله الدريس أمين عام مركز عبدالله بن إدريس الثقافي والدكتور فايز الكفافي الشهري رئيس جمعية إرثنا التاريخي بتنومة ،حيث رحب آل عزيز بضيوف الندوة مقدمًا شكره لمركز عبدالله بن إدريس الثقافي لإختيار تنومة لإقامة هذه الندوة.