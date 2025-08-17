Icon

مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي Icon أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق Icon ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون Icon وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق Icon سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي Icon زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية Icon رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٥ مساءً
مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت مزرعة “آر يو في إس” الروسية مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وأوضح وكيل المزرعة الروسية ماجد بن محمد القحطاني، أن مشاركتهم جاءت استجابة للسمعة المميزة، التي اكتسبها المزاد كأكبر تجمع عالمي للصقور، مشيرًا إلى أن المزرعة تُعد من أعرق المزارع، ولها إنجازات بارزة في الخليج والمملكة.

قد يهمّك أيضاً
5 خدمات يقدمها الوطني لتنمية الحياة الفطرية لملاك الصقور

5 خدمات يقدمها الوطني لتنمية الحياة الفطرية لملاك الصقور

بدء توافد المزارع الدولية المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالرياض

بدء توافد المزارع الدولية المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالرياض

وبين أن المزرعة تشارك بدفعة أولى تضم 16 صقرًا من مختلف الأوزان والمقاسات، على أن تُلحقها دفعة أخرى قريبًا، مؤكدًا حرصهم على جلب أجود أنواع الصقور ذات الدماء الصافية والمواصفات المميزة، مشيدًا بالتسهيلات التي يقدمها نادي الصقور السعودي لاستقطاب أفضل المزارع العالمية، واصفًا تنظيم المزاد بالاحترافي.

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُقام على مدى 21 يومًا، ويجمع نخبة من سلالات الصقور المنتجة عالميًا، ويُعد الحدث الأكبر من نوعه، ووجهة سنوية للصقارين ومنتجي الصقور، بما يعكس جهود المملكة في الحفاظ على موروث الصقارة التاريخي، ودعم صناعة المزارع الرائدة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للصقور والصقارين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
السعودية اليوم

مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد...

السعودية اليوم