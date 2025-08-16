مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

أعلن خوسيه أرينو، صاحب مزرعة “أرينو” الإسبانية لإنتاج الصقور عن بيع جميع الصقور التي عرضتها مزرعته في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، وذلك خلال أربعة أيام فقط من مشاركته في الفعالية التي ينظمها نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال الرياض)، بمشاركة نخبة من المزارع العالمية والمحلية.

وأوضح أرينو أن جميع الصقور بيعت في جناح العرض المخصص للمزرعة، لافتًا إلى أن أحدها حقق سعر بيع بلغ 150 ألف ريال على منصة المزاد، وهو ما يعكس جودة المعروض وقيمته لدى الصقارين والمستثمرين في هذا المجال.

وأكد أن المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور باتت تمثل محطة سنوية بارزة لمزرعته، مشيدًا بما يشهده من تطور ملحوظ في مستوى التنظيم وتنوع المشاركات، بما يعكس الاحترافية العالية والجهود المتواصلة التي يبذلها نادي الصقور السعودي للحفاظ على تاريخ الصقارة العريق، وتطويره بأساليب عصرية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الصقور على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُقام على مدى 21 يومًا، ويجمع نخبة من سلالات الصقور المنتجة حول العالم، في حدث يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، وأصبح وجهة سنوية للصقارين ومنتجي الصقور، بما يعكس جهود المملكة في دعم مزارع الإنتاج الرائدة وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة عالمية للصقور والصقارين.