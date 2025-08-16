Icon

علامة الخريف ودليل المسافرين.. أسباب اهتمام العرب التاريخي بنجم سهيل Icon المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في جدة Icon القبض على 3 أشخاص بالشرقية لترويجهم المخدرات Icon ضبط 21997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع Icon غدًا عودة المعلمين في 11 منطقة استعدادًا للعام الدراسي الجديد Icon الرمان يغمر أسواق السعودية بإنتاج يتجاوز 37 ألف طن Icon كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا Icon توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٤ مساءً
مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن خوسيه أرينو، صاحب مزرعة “أرينو” الإسبانية لإنتاج الصقور عن بيع جميع الصقور التي عرضتها مزرعته في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، وذلك خلال أربعة أيام فقط من مشاركته في الفعالية التي ينظمها نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال الرياض)، بمشاركة نخبة من المزارع العالمية والمحلية.

وأوضح أرينو أن جميع الصقور بيعت في جناح العرض المخصص للمزرعة، لافتًا إلى أن أحدها حقق سعر بيع بلغ 150 ألف ريال على منصة المزاد، وهو ما يعكس جودة المعروض وقيمته لدى الصقارين والمستثمرين في هذا المجال.

قد يهمّك أيضاً
بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي...

“صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين

“صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال...

وأكد أن المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور باتت تمثل محطة سنوية بارزة لمزرعته، مشيدًا بما يشهده من تطور ملحوظ في مستوى التنظيم وتنوع المشاركات، بما يعكس الاحترافية العالية والجهود المتواصلة التي يبذلها نادي الصقور السعودي للحفاظ على تاريخ الصقارة العريق، وتطويره بأساليب عصرية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الصقور على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُقام على مدى 21 يومًا، ويجمع نخبة من سلالات الصقور المنتجة حول العالم، في حدث يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، وأصبح وجهة سنوية للصقارين ومنتجي الصقور، بما يعكس جهود المملكة في دعم مزارع الإنتاج الرائدة وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة عالمية للصقور والصقارين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين
السعودية اليوم

“صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع...

السعودية اليوم
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
السعودية اليوم

مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد...

السعودية اليوم
مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5 أيام في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
السعودية اليوم

مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5...

السعودية اليوم