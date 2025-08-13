مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 25 أغسطس الجاري، استمرار حركة المبيعات النشطة بمشاركة نخبة من المزارع المحلية والعالمية.

ونجحت مزرعة نجد السعودية ببيع كامل معروضها من الصقور، إذ أوضح وكيل المزرعة تركي محمد العثمان أن هذه المشاركة تعد الثانية في المزاد، بعد أن بدأت العام الماضي بأربعة صقور فقط، مشيرًا إلى أن إنتاجهم تضاعف هذا العام، إذ شاركوا بـ11 صقرًا، وبيعت جميعها.

وثمّن الدعم الكبير الذي يقدمه نادي الصقور السعودي للمزارع المشاركة محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن دعم الإنتاج السعودي أسهم في زيادة عدد المزارع الجديدة المشاركة في نسخة هذا العام، مما يعكس الدور المحوري للنادي في تطوير هذا القطاع.

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُعد الأكبر من نوعه عالميًّا، ويقام على مدى 21 يومًا، ويجمع نخبة سلالات الصقور المنتجة حول العالم، ليصبح وجهة سنوية للصقارين والمنتجين، في إطار جهود نادي الصقور السعودي للحفاظ على هذا الموروث وتعزيز مكانة المملكة وجهة عالمية للصقور والصقارين.