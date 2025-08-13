مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة
شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 25 أغسطس الجاري، استمرار حركة المبيعات النشطة بمشاركة نخبة من المزارع المحلية والعالمية.
ونجحت مزرعة نجد السعودية ببيع كامل معروضها من الصقور، إذ أوضح وكيل المزرعة تركي محمد العثمان أن هذه المشاركة تعد الثانية في المزاد، بعد أن بدأت العام الماضي بأربعة صقور فقط، مشيرًا إلى أن إنتاجهم تضاعف هذا العام، إذ شاركوا بـ11 صقرًا، وبيعت جميعها.
وثمّن الدعم الكبير الذي يقدمه نادي الصقور السعودي للمزارع المشاركة محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن دعم الإنتاج السعودي أسهم في زيادة عدد المزارع الجديدة المشاركة في نسخة هذا العام، مما يعكس الدور المحوري للنادي في تطوير هذا القطاع.
يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُعد الأكبر من نوعه عالميًّا، ويقام على مدى 21 يومًا، ويجمع نخبة سلالات الصقور المنتجة حول العالم، ليصبح وجهة سنوية للصقارين والمنتجين، في إطار جهود نادي الصقور السعودي للحفاظ على هذا الموروث وتعزيز مكانة المملكة وجهة عالمية للصقور والصقارين.