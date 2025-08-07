Icon

حدث يعكس تطوّر المملكة وريادتها العالمية في مجال الصقور

مزرعة سعودية تشارك بـ111 صقرًا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تشارك مزرعة البرغش فالكون السعودية بـ (111) صقرًا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج محلية ودولية، في حدث يعكس تطوّر المملكة وريادتها العالمية في مجال الصقور، ودعمها المتواصل لقطاع مزارع الإنتاج.

وأوضح الصقار السعودي ومالك المزرعة، برغش محمد المنصوري، أن “البرغش فالكون” وسّعت مشاركتها هذا العام لتصل إلى (111) صقرًا، مبينًا أن هناك مجموعة إضافية من الصقور ستنضم خلال الأيام المقبلة من عمر المزاد، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج المزرعة لهذا العام بلغ (300) صقر.

ولفت النظر إلى أن مشاركة المزرعة شملت هذا العام ولأول مرة صقور الجير، ومنها جير الشاهين وجير التبع، واعتماد آلية إنتاج جديدة بزيادة الإضاءة الموجهة لصقور الجير، لتمديد فترة النهار، ما ينعكس إيجابًا على نتائج الإنتاج.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الصقور السعودي في دعم موروث الصقارة وتطويره، مؤكدًا أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بات وجهة عالمية موثوقة لعرض وبيع نخبة من سلالات الصقور عالية الجودة.

يُذكر أن المزاد الدولي يقام على مدار (21) يومًا، ويوفّر بيئة تنافسية تجمع نخبة من منتجي الصقور والصقّارين من داخل المملكة وخارجها، ضمن تنظيم احترافي يراعي أعلى المعايير العالمية، ويتضمن أجنحة لمزارع الإنتاج، وساحة مخصصة للمزاد، إلى جانب أجنحة لمستلزمات الصقور، وركن خاص بـ”صقّار المستقبل”، بالإضافة إلى عروض تفاعلية يقدمها مربّو الصقور حول أساليب الرعاية والتربية.

