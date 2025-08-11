مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5 أيام في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

أعلن الفرنسي فيليب هيرتل، صاحب مزرعة “فيل” لإنتاج الصقور، عن بيع جميع الصقور التي عرضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، خلال خمسة أيام فقط من انطلاق الفعالية، التي ينظمها نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال الرياض) حتى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من المزارع العالمية والمحلية.

وأوضح هيرتل أن مبيعات هذا العام جاءت أفضل بكثير من الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أنه ركز في مشاركته الحالية على جودة الصقور المعروضة أكثر من كميتها، وهو ما انعكس على الإقبال والنتائج.

وعن المزاد، قال هيرتل: “أنا مشارك دائم فيه، وفي كل عام نلمس تطورًا ملحوظًا في التنظيم وتوسعًا في المشاركة، وهذا يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الصقور السعودي لتطوير هذا الموروث وتعزيز الاستثمار في قطاع الصقور”.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُقام على مدى 21 يومًا، ويجمع نخبة من سلالات الصقور المنتجة حول العالم، في حدث يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، وقد أصبح وجهة سنوية للصقارين ومنتجي الصقور، بما يعكس جهود المملكة في الحفاظ على موروث الصقارة التاريخي ودعم مزارع الإنتاج الرائدة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للصقور والصقارين.