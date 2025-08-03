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مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض بدءًا من اليوم

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض بدءًا من اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النقل العام لمدينة الرياض دخول مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض ابتداءً من اليوم الأحد، والتي تربط بمسارات رئيسية في قطار الرياض.

وقال حساب النقل العام على منصة إكس إن المسارات الجديدة تتضمن “مسار 954 والذي يخدم مساري القطار البرتقالي والبنفسجي عبر محطة النسيم، ومسار 956 ومسار 957 اللذين يخدمان مسار القطار البرتقالي عبر محطة شارع حسان بن ثابت”.

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وكان حساب النقل العام لمدينة الرياض قد أعلن في وقت سابق إضافة العديد من المناطق ضمن شبكة حافلات الرياض.

 

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