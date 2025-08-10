مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس (2025م)، من انتزاع (1.140) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و(49) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.090) ذخيرة غير منفجرة.

وتمكَّن فريق “مسام” في محافظة عدن من نزع (4) ذخائر غير منفجرة بمديرية الشعب و(1.047) ذخيرة غير منفجرة بمديرية عدن، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ولغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة لحج نزع فريق “مسام” (20) ذخيرة غير منفجرة بمديرية تبن، و(5) ذخائر غير منفجرة بمديرية طور الباحة، ونزع (47) لغمًا مضًادًا للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في محافظة مأرب.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(6) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية المخاء، وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أغسطس إلى (2.024) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (509.612) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.