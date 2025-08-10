Icon

ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع Icon جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية Icon جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون Icon رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة Icon تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5% Icon فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة Icon إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان Icon ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر Icon دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة  Icon منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس (2025م)، من انتزاع (1.140) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و(49) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.090) ذخيرة غير منفجرة.

وتمكَّن فريق “مسام” في محافظة عدن من نزع (4) ذخائر غير منفجرة بمديرية الشعب و(1.047) ذخيرة غير منفجرة بمديرية عدن، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ولغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

قد يهمّك أيضاً
مسام ينتزع 1346 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

مسام ينتزع 1346 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع

مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال...

وفي محافظة لحج نزع فريق “مسام” (20) ذخيرة غير منفجرة بمديرية تبن، و(5) ذخائر غير منفجرة بمديرية طور الباحة، ونزع (47) لغمًا مضًادًا للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في محافظة مأرب.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(6) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية المخاء، وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية المظفر.
وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أغسطس إلى (2.024) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (509.612) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد