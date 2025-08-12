Icon

مساند تتفاعل مع استفسار مواطن هربت عاملته المنزلية

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
مساند تتفاعل مع استفسار مواطن هربت عاملته المنزلية
المواطن - فريق التحرير

تفاعلت منصة مساند مع استفسار مواطن بشأن هروب عاملة منزلية.

وقالت مساند عبر منصة إكس: العقود تظل سارية المفعول وفق الضوابط النظامية، وفي حال هروب العامل المنزلي خدمة التأمين على العقد تحفظ حقك، المبادرة جاءت لحل مشكلة العمالة المتغيبة التي لم تلتزم بالعقود بالفعل وتتواجد المملكة بشكل غير نظامي.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

خدمة نقل الخدمات

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

