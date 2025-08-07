Icon

مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة Icon إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض Icon وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري Icon مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية Icon ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل Icon القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار Icon تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية Icon وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة Icon خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية Icon

مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٣ مساءً
مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إنه متبقي 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية التي تتيح انتقال العمالة المنزلية المتغيبة إلى أصحاب عمل جدد عبر مساند.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

خدمة نقل الخدمات

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

