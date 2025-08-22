Icon

الإصلاحات جذبت أكثر من 30 شركة عالمية

مشاريع تعدينية بـ180 مليار دولار قيد الدراسة أو التنفيذ في السعودية

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
مشاريع تعدينية بـ180 مليار دولار قيد الدراسة أو التنفيذ في السعودية
المواطن - فريق التحرير

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، إن القفزة التي حققتها المملكة في مؤشر جاذبية الاستثمارات التعدينية لمعهد “فريزر” الكندي تُعد إنجازًا كبيرًا لرؤية 2030.

وأوضح في مقابلة مع العربية Business أن المملكة تحولت من ذيل القائمة عام 2013 إلى مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار بفضل استراتيجية التعدين المعتمدة في 2017، والتي نُفذ أكثر من ثلثيها حتى الآن.

جذب أكثر من 30 شركة عالمية

وأشار إلى أن الإصلاحات جذبت أكثر من 30 شركة عالمية في الجولة التاسعة للاستكشاف، بينها 6 شركات كبرى تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، ليرتفع عدد الشركات العاملة من 6 فقط إلى 135 في 2024. كما قفزت الاستثمارات في الاستكشاف من أقل من 200 مليون دولار إلى نحو 1.5 مليار دولار سنويًا، مع مشاريع تعدين قيد التنفيذ والدراسة تتجاوز قيمتها 180 مليار دولار.

وأكد المديفر أن هذه الطفرة جاءت نتيجة تطوير الأنظمة الحكومية والقضائية، وتوفير بنية تحتية متكاملة، إضافة إلى إصدار نظام تعدين حديث عام 2021 يتميز بالشفافية والاستقرار، بجانب قاعدة بيانات جيولوجية رقمية تُعد من الأفضل عالميًا، ما يضمن بيئة استثمارية مستقرة على مدى عقود.

