مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ مساءً
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
المواطن - واس

ارتسمت لوحة بديعة في سماء منطقة الباحة خلال هذه الأيام، حين تمازج وميض البرق مع هدير الشلالات المنحدرة من أعالي الجبال، في مشهد نادر استقطب أنظار الأهالي والزوار وعدسات المصورين.

وشهدت المواقع السياحية في غابات رغدان، ومنتزه الأمير حسام، ووادي ضرك، ومواقع أخرى بالمحافظات، توافد الزوار للاستمتاع بجمالية المنظر، وتلألؤ السماء بخيوط البرق المتتابعة، وانحدار السيول من أعالي الجبال لتغذي الشلالات التي ازدادت غزارتها مع هطول الأمطار الصيفية.

وأكد عدد من الزوار أن هذه المشاهد الطبيعية الفريدة منحتهم تجربة لا تنسى بين أحضان الطبيعة، وتزامن صوت الرعود مع خرير المياه المتدفقة ليصنع لوحة طبيعية آخاذة، أضفت على المكان أجواءً استثنائية مفعمة بالدهشة والجمال.

وتُعد منطقة الباحة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة بما تزخر به من طبيعة متنوعة تجمع بين الجبال والسهول والأودية، ومناخها المعتدل صيفًا، مما يجعلها مقصدًا مثاليًا للاستمتاع بالمظاهر الطبيعية.

