مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير

يشهد عدد من المرتفعات في منطقة عسير هذه الأيام مشاهد طبيعية نادرة، حيث تتسلل أشعة الشمس من بين الغيوم الكثيفة لترسم خطوطًا ضوئية انسيابية فوق القمم والسهول، في ظاهرة جوية جذبت أنظار الزوار والمصطافين، وعكست تنوّعًا جماليًا وبيئيًا فريدًا تشتهر به المنطقة خلال فصل الصيف.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية تلك اللحظات الخاطفة التي امتزج فيها ضوء الشمس مع الغيوم الكثيفة والسحب الماطرة، مكوّنة مشاهد تشبه الشلالات الذهبية الممتدة على امتداد التضاريس الجبلية.

وتُعد هذه المواقع من أبرز وجهات التصوير والتأمل البيئي في عسير، حيث تتكرر هذه الظواهر خلال فترات الصباح الباكر وما قبل الغروب، في مشاهد تنفرد بها المنطقة بفضل ارتفاعها الجغرافي وتكوّن الغطاء السحابي المتنوع.

وتعكس هذه الصور جانبًا من غنى المشهد الطبيعي الذي تتميز به عسير، وسط تنوّع تضاريسي فريد يجمع بين الجبال المهيبة، والأودية المتعرجة، والأجواء المعتدلة، ما يجعلها من أبرز الوجهات السياحية التي تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، لاسيما خلال المواسم الصيفية.