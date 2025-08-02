مشروع ضخم لطاقة الرياح في أستراليا

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أنها تدرس مشروعًا لإنشاء مزرعة متقدمة لطاقة الرياح في منطقة الجبال الزرقاء (بلو ماونتنز) غرب مدينة سيدني، وذلك في إطار التزامها بدعم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية.

ويتضمن المشروع، الذي أُطلق عليه اسم “مزرعة رياح باينز” (The Pines Wind Farm)، تركيب نحو 250 مروحة هوائية عملاقة لتوليد الكهرباء، بارتفاع يصل إلى 300 متر لكل منها، في موقع يقع بين منطقتي “أوبرون” و”هامبتون”، بالقرب من حديقة كانانغرا-بويد الوطنية الواقعة ضمن نطاق الجبال الزرقاء، وهي منطقة معروفة بثبات حركة الرياح واستقرار الظروف المناخية.

وأوضحت وزارة التخطيط في ولاية نيو ساوث ويلز أن المشروع يخضع حاليًا لمرحلة التقييم الفني والبيئي، للتأكد من التزامه بالتشريعات التنظيمية والبيئية المعتمدة، مشيرة إلى أن الدراسة تشمل أيضًا تقييم الأثر البصري والبيئي على المناظر الطبيعية، وعلى القيمة العالمية الاستثنائية لمنطقة الجبال الزرقاء المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2000م.