أمطار على منطقة جازان حتى التاسعة مساء البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه تحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية النظيفة المدني: ابتعدوا عن تجمّعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطار مصرع 5 أشخاص في انقلاب حافلة بنيويورك جاهزية شاملة في مدارس السعودية لانطلاقة عام دراسي جديد توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق بساتين التين في نجران.. ثروة اقتصادية تنمو وتزدهر إعادة ضبط النوم مع بداية العام الدراسي.. استثمار في صحة الطلاب وتفوقهم وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
أكدت شرطة ولاية نيويورك أمس الجمعة، أن حافلة سياحية تقل أكثر من 50 شخصًا خرجت عن السيطرة وانقلبت على طريق سريع في شمال الولاية، مما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص وإصابة العشرات.
وقال المتحدث باسم الشرطة جيمس أوكالاهان أن الحادث وقع على الطريق السريع رقم 90، على بُعد حوالي 48 كيلومترا شرقي مدينة بوفالو، بينما كانت الحافة في طريقها من شلالات نياجرا إلى مدينة نيويورك.