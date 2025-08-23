مصرع 5 أشخاص في انقلاب حافلة بنيويورك

أكدت شرطة ولاية نيويورك أمس الجمعة، أن حافلة سياحية تقل أكثر من 50 شخصًا خرجت عن السيطرة وانقلبت على طريق سريع في شمال الولاية، مما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الشرطة جيمس أوكالاهان أن الحادث وقع على الطريق السريع رقم 90، على بُعد حوالي 48 كيلومترا شرقي مدينة بوفالو، بينما كانت الحافة في طريقها من شلالات نياجرا إلى مدينة نيويورك.