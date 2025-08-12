Icon

معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك
المواطن - فريق التحرير

قالت وزارة الحج والعمرة، إن هناك مؤشر في تطبيق نسك يساعد في اختيار الوقت الأنسب لأداء المناسك.

وتابعت الوزارة عبر منصة إكس أن مؤشر الألوان في تطبيق نسك يساعد المستفيد في اختيار الأوقت الأنسب لأداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

ولفتت إلى أن اللون الأخضر يدل على ازدحام خفيف، فيما يدل اللون الأصفر في التطبيق على ازدحام متوسط، بينما يدل اللون الأحمر على ازدحام مرتفع.

