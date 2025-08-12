معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان المزرعة الإنجليزية “فالكون ميوز” تُشارك بـ 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
قالت وزارة الحج والعمرة، إن هناك مؤشر في تطبيق نسك يساعد في اختيار الوقت الأنسب لأداء المناسك.
وتابعت الوزارة عبر منصة إكس أن مؤشر الألوان في تطبيق نسك يساعد المستفيد في اختيار الأوقت الأنسب لأداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.
ولفتت إلى أن اللون الأخضر يدل على ازدحام خفيف، فيما يدل اللون الأصفر في التطبيق على ازدحام متوسط، بينما يدل اللون الأحمر على ازدحام مرتفع.