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مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الحكومة في غانا مقتل 8 أشخاص، بينهم وزيرا الدفاع والبيئة، في حادث تحطم مروحية، بمنطقة أشانتي الجنوبية يوم الأربعاء.

وأبلغ الجيش الغاني في وقت سابق من يوم الأربعاء فقدان الاتصال بمروحية من طراز Z9 كانت في طريقها من العاصمة أكرا إلى أوبواسي، وهي مدينة تعدينية جنوب غانا.

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وأضاف أن 5 ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

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