Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مقيم يختلس كهرباء مسجد في جازان لتشغيل منزله بالكامل!

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:١١ مساءً
مقيم يختلس كهرباء مسجد في جازان لتشغيل منزله بالكامل!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، عبر فرقها الرقابية، متابعة ورصد أي تجاوزات تمس بيوت الله ومرافقها، حيث تمكنت إحدى فرقها الميدانية بمنطقة جازان من كشف حالة اختلاس كهرباء من عداد أحد المساجد بمنطقة جازان في محافظة صبيا، قام بها أحد المقيمين عبر تمديد موصل كهربائي من العداد ودفنه في الأرض لتشغيل منزله بالكامل اختلاسًا من كهرباء المسجد.

وباشرت الجهة المختصة في الوزارة الواقعة على الفور، وتمت إزالة الاختلاس مباشرة، ورفعت القضية للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحق المقيم المتسبب، بما في ذلك محاسبته وإلزامه بسداد كامل الاستهلاك الكهربائي السابق الذي تم اختلاسه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي اختلاسات أو عبث بمرافق المساجد، وستتعامل معها بكل حزم وصرامة.

قد يهمّك أيضاً
انتشال جثة أفريقي غرق بوادي الفطيحة في #جازان

انتشال جثة أفريقي غرق بوادي الفطيحة في #جازان

بالصور.. الفرق النسائية بغرفة جازان توزع 150 حقيبة حاج على ضيوف الرحمن

بالصور.. الفرق النسائية بغرفة جازان توزع 150 حقيبة حاج على ضيوف الرحمن

وحثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (1933)، حفاظًا على حرمة المساجد ومنعًا لاستغلال مرافقها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مخالفين لتهريبهما 80 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالفين لتهريبهما 80 كيلو قات...

السعودية اليوم
القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات...

السعودية اليوم
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان

السعودية اليوم
أمطار على منطقة جازان ‎حتى التاسعة مساء 
السعودية اليوم

أمطار على منطقة جازان ‎حتى التاسعة مساء 

السعودية اليوم
القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في جازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في...

السعودية اليوم
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 72 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 72 كيلو...

السعودية اليوم