تحت عنوان توحيد المعرفة وبناء المستقبل

مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في الدورة 89 من المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ مساءً
مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في الدورة 89 من المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات
المواطن - فريق التحرير

تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في فعاليات الدورة الـ89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2025 الذي ينعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا والذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمعلومات (IFLA) و يعقد في مركز المؤتمرات في أستانا، تحت عنوان: ( توحيد المعرفة وبناء المستقبل).

كما تشارك المكتبة في المعرض المصاحب للمؤتمر بمجموعة من إصداراتها، والتعريف ببرامجها الثقافية والمعرفية المتنوعة، و بمشاريعها ومبادراتها في تجديد الصلة بالكتاب، وحافلات التعلم، ومكتبة الطفل، وخدماتها في مجال التراث الثقافي و النشر والفهرسة والترجمة من وإلى مختلف اللغات العالمية، وجائزتها العالمية للترجمة، وخبراتها في مجال المكتبات والمعلومات والتحول الرقمي.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاضرات الرئيسية، والجلسات العلمية المتخصصة والعامة.

وتأتي مشاركة المكتبة تفعيلًا لدورها الثقافي الذي يصبو إلى تحقيق التنمية الثقافية المستدامة، والتأكيد على دورها كصناعة مستقبلية للأجيال المقبلة، كذلك كونها عضوًا بالاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمعلومات (IFLA).

الجدير بالذكر أن برنامج المؤتمر الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات – إفلا 2025، يتضمن العديد من الفعاليات التي تجمع أكثر من 3500 مشارك من أكثر من 120 دولة، وذلك لمناقشة أحدث التوجهات في قطاع المكتبات والمعلومات،والابتكار والتقنيات الحديثة.

وقد شاركت المكتبة لمرات كثيرة من قبل في معظم فعاليات هذا المؤتمر وجلساته المتنوعة.

